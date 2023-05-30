Шадриков назвал в казанском ЖК «Салават Купере» проблему экологии больной точкой

В данное время регоператор составил дорожную карту с активной дегазацией и рекультивацией свалки на ТКО «Химическая». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков назвал в казанском ЖК «Салават Купере» больной точкой проблему экологии. Об этом он заявил на брифинге в Кабмине республики.

По словам Шадрикова, ведомство вместе с региональным оператором не раз обсуждало проблему с экологией. Организация составила дорожную карту с активной дегазацией и рекультивацией свалки на ТКО «Химическая». Далее этим вопросом займется Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Как отметил министр, возмущение жителей жилого массива оправданны. Нужно этим вопросом заниматься и решить его полностью.

Напомним, Минэкологии Татарстана инициировало совещание из-за вони в казанском ЖК «Салават Купере».

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