В Набережных Челнах 30 августа проведут фестиваль цветов «Акварель-2023»

Результаты конкурса озвучат на фестивале цветов 30 августа. Фото: Иван Макеев

В Набережных Челнах в День республики, 30 августа, проведут фестиваль цветов «Акварель-2023».

В его рамках пройдут конкурсы по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению города. Награждения победителей запланированы в номинациях «Лучший двор многоквартирного жилого дома», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Лучший цветник» и «Цветущий дом». Самых, самых выберут с 1 по 17 августа, а результаты озвучат именно 30 августа.

Напомним, в Казани летом 2023 года высадят три миллиона цветов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram