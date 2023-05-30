В Татарстане предотвращен экологический ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей

В Татарстане были улучшены экологические условия проживания для 2,3 миллиона человек. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Татарстане за последние пять лет предотвращен экологический ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей, сообщил на брифинге в Кабмине республики глава Минэкологии региона Александр Шадриков.

В Татарстане на охрану природы выделили 52 миллиарда рублей, также отметил министр. Средства на эти цели направили из внебюджетных и бюджетных источников. Также были улучшены экологические условия проживания для 2,3 миллиона человек.

Отметим, на протяжении пяти лет Татарстан является лидером в Приволжском федеральном округе по вкладу предприятий в инвестиции на природоохранные мероприятия.

Напомним, в республике за пять лет заповедный фонд увеличился на 25%. Теперь его образуют 193 особо охраняемые природные территории.

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