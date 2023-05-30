Метшин в Казани встретился с находящимися в отпуске участниками спецоперации

Метшин попросил подготовить полный список необходимого и обещал закрыть все эти потребности. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с находящимися в отпуске участниками спецоперации. Мужчины рассказали о том, какие нужды у них имеются, сообщает пресс-служба администрации города.

Военнослужащие попросили у мэра столицы Татарстана квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили «УАЗ», переносные душевые кабины, воду, в том числе питьевую, приборы ночного видения, датчики движения. В ответ Метшин попросил подготовить полный список и обещал закрыть все эти потребности.

В завершении встречи солдатам были вручены рюкзаки с гидраторами, коллиматорные прицелы, крепления на автомат, тактические аптечки и перчатки. Двое из мужчин получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, более 40 тонн гуманитарного груза отправили из Набережных Челнов для российских военнослужащих.

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