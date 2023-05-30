Минниханов встретился с «Ак Барсом» в Казанском Кремле

Минниханов отметил неоценимый вклад и неизменную поддержку болельщиков, семей, друзей и всех татарстанцев. Фото: www.ak-bars.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «Ак Барс» и ее тренером в Казанском Кремле. Он поблагодарил их за успешный сезон и назвал клуб брендом республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов поздравил всех с серебряными наградами КХЛ и чемпионата России по хоккею сезона 2022/2023 годов.

- Вы продемонстрировали настоящую волю к победе и показали характер. Зрелищный, атакующий, захватывающий хоккей в вашем исполнении во второй половине сезона стал залогом попадания в решающую стадию турнира с первого места Восточной конференции, - заявил глава республики.

Кроме того, главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку и вручили ему панно с личными автографами игроков. Раис республики в ответ подарил спортсменам серебряные медали Федерации хоккея России.

Напомним, ЦСКА обыграл «Ак Барс» в борьбе за Кубок Гагарина.

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