В Татарстане третий день разыскивают 38-летнего мужчину

В ходе поисков на берегу пруда спасатели нашли его обувь и кепку. Фото: МЧС Татарстана

В поселке Березовка Альметьевского района третий день разыскивают 38-летнего мужчину. Его поиски ведутся с 28 мая, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В ходе поисков на берегу пруда спасатели нашли обувь и кепку пропавшего. В течение 29 мая методом траления они обследовали 6,2 тысячи квадратных метров акватории.

- Поиски пропавшего мужчины продолжаются, - отметили в ведомстве.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане не могут найти четырех пропавших детей. Всего за этот период было зарегистрировано 1,1 тысячи обращений о пропаже людей.

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