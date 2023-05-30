Прищепенко в 2019 году перешла в Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане задержана директор Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Елены Прищипенко. Ее подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Елена Прищепенко окончила Марийский государственный университет, получив квалификацию зооинженера. Трудилась в филиале Россельхозцентра по РТ заместителем руководителя. В 2019 году перешла в Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения.

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