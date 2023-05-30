Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 6:13

Задержана директор Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения

Ее подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения
Адам САГАЛ
Прищепенко в 2019 году перешла в Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения.

Прищепенко в 2019 году перешла в Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане задержана директор Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Елены Прищипенко. Ее подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Елена Прищепенко окончила Марийский государственный университет, получив квалификацию зооинженера. Трудилась в филиале Россельхозцентра по РТ заместителем руководителя. В 2019 году перешла в Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения.

Ранее мы сообщали, что в Альметьевске чиновник задержан за сбор денег под видом помощи бойцам СВО.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram