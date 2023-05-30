Депутат Госдумы от Татарстана попросил льготы для водородного проекта

Как отметил депутат, Татарстан является лидером по производству водорода. Фото: @ayratfarrahov

Депутат от Татарстана Айрат Фаррахов попросил налоговые льготы для водородного проекта. Эту идею он озвучил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам Фаррахова, в законопроекте правительства России предусмотрены льготы только для одной компании, которая планирует создать новые мощности по производству водорода на Ямале. При этом в регионе уже производится более 400 тысяч тонн данного газа.

Как отметил депутат, Татарстан является лидером по производству водорода. Росатомом было подписано соглашение о строительстве атомной энерготехнологической станции. В связи с этим он просит расширить льготы на иные проекты. В Минфине заявили, что ко второму чтению ведомство готово рассмотреть такую поправку.

Напомним, в Татарстане может появиться атомная станция по производству водорода.

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