Сария Сабурская сравнила кровати в детском лагере с койками в исправительном центре

Представитель Минмолодежи в ответ заявил, что кровати удобные и были закуплены в рамках госконтракта. Фото: vk.com/sariyasaburskaya

Металлические двухъярусные кровати в детском оздоровительном лагере «Чулпан» в Атнинском районе вызвали возмущение уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской. Об этом она сказала после отчета заместителя министра по делам молодежи Дениса Лулакова на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике о ремонте детских оздоровительных учреждений.

- Почему кровати двухъярусные, да еще металлические? Недавно смотрела исправительный центр, куда отправляют людей из пенитенциарной системы. Там такие же металлические кровати. Думаю, деньги серьезные выделяются из бюджета. Наверное, для детей должно быть что-то более удобное, — возмутилась Сабурская.

Представитель Минмолодежи в ответ заявил, что кровати удобные и были закуплены в рамках госконтракта. Цена каждой из них – около 15 тысяч рублей. Также Лулаков подчеркнул, что такие кровати прочные и надежные в плане дезинфекции.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане при заезде детей в летние лагеря будут требовать справки об их вакцинации от кори.

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