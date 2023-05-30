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НовостиЗдоровье30 мая 2023 5:00

В Татарстане на ремонт шести медучреждений выделят более 500 млн рублей

Деньги поступят из республиканского бюджета
Адам САГАЛ
Подрядчику необходимо будет провести капремонт до декабря текущего года

Подрядчику необходимо будет провести капремонт до декабря текущего года

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане отремонтируют еще шесть медицинских учреждений. На эти цели выделят более 500 миллионов рублей. Деньги поступят из республиканского бюджета.

Медучреждения отремонтируют в Казани, Нижнекамске, Зеленодольске, Мамадыше и Буинске. Работы пройдут в центральной районной многопрофильной больнице, поликлинике и хирургическом отделении Мамадышской ЦРБ, центре психолого-педагогической помощи в Зеленодольске, Буинском медучилище, а также в трех стационарных отделениях Республиканского клинического наркологического диспансера в столице Татарстана.

Подрядчику необходимо будет провести капремонт до декабря текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане ремонт стационарных медучреждений выполнен на 45%.

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