В Татарстане на ремонт шести медучреждений выделят более 500 млн рублей

Подрядчику необходимо будет провести капремонт до декабря текущего года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане отремонтируют еще шесть медицинских учреждений. На эти цели выделят более 500 миллионов рублей. Деньги поступят из республиканского бюджета.

Медучреждения отремонтируют в Казани, Нижнекамске, Зеленодольске, Мамадыше и Буинске. Работы пройдут в центральной районной многопрофильной больнице, поликлинике и хирургическом отделении Мамадышской ЦРБ, центре психолого-педагогической помощи в Зеленодольске, Буинском медучилище, а также в трех стационарных отделениях Республиканского клинического наркологического диспансера в столице Татарстана.

Подрядчику необходимо будет провести капремонт до декабря текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане ремонт стационарных медучреждений выполнен на 45%.

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