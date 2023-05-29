На улице Казани обнаружили тело 27-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 мая на улице Коммунаров в Казани обнаружили тело 27-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями грудной клетки, передает пресс-служба Следственного комитета Татарстана.

Предполагаемый убийца в настоящее время задержан правоохранительными органами. Им оказался 33-летний брат супруги потерпевшего. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что между ними произошел конфликт, в результате которого он нанес родственнику смертельные ранения ножом, а после уехал с места преступления на его автомобиле.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

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