На улицах Журналистов, Халитова и на Сибирском тракте в Казани поэтапно ограничат движение

ФОТО: kzn.ru

На улицах Журналистов, Халитова и на Сибирском тракте в Казани поэтапно будут перекрывать движение, информирует пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Ограничения связны с реконструкцией участка водопровода.

Стоит отметить, перекрытие движения будет поэтапным.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, где и когда ограничат движение транспорта и пешеходов. Рассказываем.

- с 30 мая по 8 июня - Сибирский тракт, в районе здания №34д (частичное закрытие проезжей части);

- с 30 мая по 30 июля - ул. Халитова, в районе здания №10 (частичное закрытие проезжей части и тротуара);

- с 1 по 8 июня - ул. Журналистов, в районе пересечения с ул. Халитова в сторону ул. Академика Арбузова (частичное закрытие проезжей части и тротуара);

- с 5 по 30 июня - ул. Халитова, в районе здания №34к на Сибирском тракте и около здания №4, корп.1 (частичное закрытие проезжей части и тротуара);

- с 9 по 18 июня - ул. Журналистов в районе пересечения с ул. Халитова в сторону Сибирского тракта (частичное закрытие проезжей части и тротуара).

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