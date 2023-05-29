Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря неонатальному скринингу у новорожденного из Йошкар-Олы выявили тяжелое заболевание, рассказали в пресс-службе Минздрава Марий Эл.

Спинальную мышечную атрофию у ребенка увидели до появления первых признаков болезни. Малыша вылечили одним из самых дорогих лекарств в мире – Золгенсма. Неоценимую роль в этом сыграло взаимодействие с Фондом поддержки детей «Круг добра».

Отмечается, что расширенный неонатальный скрининг ввели в Марий Эл с 1 января текущего года. Он способен определить 36 наследственных и врожденных заболеваний.

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