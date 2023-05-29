Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Казани снесут пять ветхих домов ради комплексной застройки. Об этом стало известно из проекта постановления Минстроя Республики Татарстан.

Снос коснется домов №3,7,5,9 и 15 на улице Димитрова, ранее они были признаны ветхими, а значит непригодными для комфортной жизни. На их месте запланировано строительство новых многоквартирных домов с максимальной этажностью – 8 этажей.

К застройщику будет предъявлен ряд требований, среди которых: использование долговечных материалов, благоустройство территории, обустройство зоны ТКО и другие.

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