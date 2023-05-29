В этом году в Казани устранят 75 аварийных участков дорог, где произошло 270 ДТП

ФОТО: kzn.ru

В этом году в Казани устранят 75 аварийных участков дорог, где произошло в общей сложности 270 ДТП, рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана. На эти цели будет направлено 140 миллионов рублей.

На аварийных участках появятся знаки, ограждения, освещение, разметка и шумовые полосы. Кроме того, для безопасного движения по зрению на 33 светофорах Казани установят звуковую систему «Триоль».

Известно, что на сегодняшний день уже отремонтировано 23 тысячи квадратных метров опасных участков дорог, там проведен ямочный ремонт.

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