Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие моста на Назарбаева в Казани запланировано на октябрь 2023 года. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Игорь Куляжев сегодня, 29 мая.

Капитальный ремонт сооружения в Приволжском районе занял год – его закрыли в сентябре прошлого года из-за трещин в опорах.

Известно, что реконструкция на сегодняшний день еще продолжается. После ремонта на мосту будет увеличено количество полос с 6 до 8, несущая нагрузка вырастет с 15 до 25 тонн веса.

Кроме того, на мосту оборудуют пешеходные зоны, а также велодорожку со стороны озера Нижний Кабан.

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