В Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места

ФОТО: kzn.ru

В Казани оборудуют 684 новых парковочных места, передает пресс-служба администрации столицы Татарстана. Их создадут за счет бюджетных средств для удобства горожан.

Сообщается, что появление платных парковок обосновано загруженностью участков улиц, где автолюбители начали оставлять свои транспортные средства на длительное время. Порой – на несколько дней и даже недель.

На разных улицах необходимость в муниципальных парковках объясняется по-разному. Например, на улице Бондаренко – для удобства посетителей поликлиники, а на Абсалямова – для гостей парка «Ак чечеклер».

Рассказываем, на каких улицах Казани в скором времени появятся платные парковочные места:

- Абсалямова (обе стороны, от пересечения с ул. Чистопольская до пересечения с ул. Четаева);

- Абсалямова (обе стороны, от пересечения с ул. Четаева до пересечения с пр. Ямашева);

- Аделя Кутуя (четная сторона улицы, возле дома № 8А);

- Бондаренко (обе стороны от пересечения с ул. Чистопольская, до пересечения с пр. Ямашева);

- Местный проезд (обе стороны лиц, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова, вдоль домов №20,24 по ул. Бондаренко, №23,27 по ул. Абсалямова);

- Газовая (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Спартаковская до пересечения с ул. Качалова);

- Гвардейская (четная сторона улицы, вдоль домов № 14, 16);

- Короленко (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Волгоградская до пересечения с ул. Чуйкова);

- Коротченко (четная сторона улицы, вдоль домов № 2, 4 по ул. Коротченко);

- Николая Ершова (нечетная сторона улицы, вдоль дома № 29б, по ул. Ершова);

- Участок между проезжими частями ул. Ершова и Патриса Лумумбы, напротив дома №20 по ул. Патриса Лумумбы;

- Толстого (нечетная сторона напротив дома № 56);

- Четаева (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова);

- Шуртыгина (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Патриса Лумумбы до пересечения с ул. Гастелло);

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram