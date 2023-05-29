ВТБ получил награду Торгово-промышленной палаты за системное развитие цифровых услуг для бизнеса

ВТБ стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» в номинации «Системное развитие цифровых услуг для бизнеса». Конкурс проводит Торгово-промышленная палата РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

ВТБ представил на конкурс комплекс продуктов и сервисов для предпринимателей, запущенных в 2022 году.

- Клиенты заинтересованы в возможности оформления продуктов без посещения офиса, высокой скорости и безопасности своих операций, а также оптимизации расходов. Сегодня в онлайн-формате доступны все стандартные продукты банка, а наши ценовые предложения позволяют существенно снижать расходы на ведение бизнеса. Для нас особая ценность этой награды в том, что победителей определяет как экспертное жюри, так и сами предприниматели, которые выбрали ВТБ в качестве финансового партнера и сегодня поддержали нас в рамках конкурса, − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ Юлия Копытова.

- Наш главный приоритет заключается в разработке современных продуктов и сервисов, которые полностью отвечают требованиям быстро меняющегося рынка и удовлетворяют потребности предпринимателей. Поэтому, попадая в цифровую экосистему для бизнеса ВТБ, клиент может в режиме единого окна решить большинство своих бизнес-задач: от регистрации бизнеса и получения КЭП до оформления юридических и бухгалтерских услуг от партнеров банка. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для совершенствования сервисов и продуктов банка для удобства клиентов, − комментирует руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Федеральный конкурс «Лучшая банковская программа для МСП – 2022» проводится Торгово-промышленной палатой РФ в рамках ежегодной национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» при поддержке и участии Совета Федерации и Государственной Думы, ЦБ и Минэкономразвития России, Внешэкономбанка и Корпорации МСП, а также Ассоциации банков России.