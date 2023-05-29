В Казани 2 июня состоится празднование Дня химика

Мероприятие начнется в 18:00 и завершится праздничным салютом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в пятницу, 2 июня, состоится празднование Дня химика (0+). Мероприятие пройдет на площадке у центра семьи «Казан». Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, приглашенными гостями станут артисты Барбара-бенд, Элвин Грей, Сергей Лазарев и DJ BubbleGum. Также посетителей ждут химические шоу, интро-акробатическое шоу, фудкорты, мастер-классы по аквагриму и изготовлению браслетов, фотозона, фото-будка. Мероприятие начнется в 18:00 и завершится праздничным салютом.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, День химика отмечается с особым размахом. Нефтехимические предприятия города внесли огромный вклад в экономику, социальную и культурную жизнь людей.

Напомним, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил химиков с профессиональным праздником.

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