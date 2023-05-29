Всего в регионе открыто 98 пунктов проведения ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане более 15 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Из них 207 школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Всего в регионе открыто 98 пунктов проведения ЕГЭ, в том числе 83 в школах и 15 пунктов - на дому. Один из них посетил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

- Главное пожелание для выпускников – не пытаться использовать шпаргалки. Их можно готовить, чтобы запомнить материал, быть уверенным в своих знаниях, но они должны быть оставлены дома, - заявил министр.

Кроме того, для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования было закуплено новое оборудование. В аудиториях установили камеры видеонаблюдения.

При этом допуск в аудитории осуществлялся через рамку металлоискателя. С собой можно было взять ручку, воду, шоколад и лекарства. Экзамен по русскому языку начался в 10:00 и продлился 3,5 часа. Школьники для сдачи должны были набрать минимум 24 балла.

Всего в ЕГЭ по русскому языку задействовали почти пять тысяч педагогических работников. С ними неоднократно проводили обучающие мероприятия.

Напомним, ранее мы опубликовали точные даты ЕГЭ в Татарстане в 2023 году.

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