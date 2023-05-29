В Заинске мужчина погиб, провалившись в выгребную яму

Спасатель с аквалангом по веревке спустился на дно ямы и извлек погибшего мужчину. Фото: МЧС Татарстана

Несчастный случай произошел в Заинске утром 29 мая. Мужчина 1977 года рождения провалился в частную выгребную яму на улице Горького, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Прибывшие на место спасатели зонального поисково-спасательного отряда №6 установили специальное устройство над колодцем. После этого спасатель с аквалангом по веревке спустился на дно ямы и извлек погибшего мужчину. Сейчас тело передали сотрудникам полиции.

Ранее в Казани два дня искали тело утонувшего 18-летнего парня, который решил на спор переплыть реку.

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