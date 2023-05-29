Программа «Наш двор» в Казани выполнена на 31%

В рамках программы обновят 530 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в рамках программы «Наш двор» в Казани планируют благоустроить 473 дворовые территории и обновить 530 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент работы уже идут в 180 дворах, а их выполнение составляет 31%.

На реализацию программы намерены направить 2,8 миллиарда рублей. На эти деньги установят спортивное оборудование для детей, новое освещение и озеленят территории, заявил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

Ранее мы рассказывали, какие дома капитально отремонтируют в Казани в 2023 году.

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