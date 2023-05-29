В Казани рабочий упал с бетономешалки и погиб

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по РТ

На стройке одного из жилых комплексов в Приволжском районе Казани погиб 36-летний рабочий. Трагедия произошла 26 мая. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, сотрудник субподрядной организации занимался подачей бетона для заливки подземной парковки. Работник забрался на бетономешалку, но в какой-то момент потерял равновесие и упал. Он ударился головой о лежащие на земле металлически трубы и скончался до приезда медиков скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Казани рабочий сорвался с вышки в поселке Константиновка.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram