Летняя оздоровительная кампания в Казани охватит свыше 44 тысяч детей

На организацию отдыха детей в Казани выделили 484,5 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая смена в казанских лагерях начнется уже 1 июня - этим летом в них смогут отдохнуть свыше 44 тысяч детей. Всего в столице Татарстана будут работать 175 лагерей: 146 пришкольных, 2 палаточных и 27 загородных оздоровительных.

В этом году за 15 миллионов рублей отремонтируют лагеря «Заречье», им. Гагарина, «Березка», «Спутник», «Бригантина», «Нармонка», «Пионерия Татарстана» и «Ново-Юдино». При этом в целом на организацию отдыха детей в Казани выделили 484,5 миллиона рублей.

Напомним, что при заезде детей в летние лагеря Татарстана им необходимо быть вакцинированным от кори. Также было решено сохранить ряд антиковидных ограничений.

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