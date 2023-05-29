Казанец оплатил крупный долг по алиментам перед поездкой в роддом за ребенком

Сумма долга составляла 367 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Казани погасил долги по алиментам перед визитом в роддом. Мужчина опасался, что его могут задержать.

Казанец длительное время не платил алименты своему ребенку – на звонки не отвечал, дверь приставам не открывал. В результате его объявили в исполнительский розыск.

Между тем, мужчина завел новую семью, у него родился еще один ребенок. Казанцу нужно было забрать жену с малышом из роддома, но он опасался, что его могут забрать в отделение. Тогда мужчина решил погасить долг в сумме 367 тысяч рублей. Более того, он нашел официальную работу и теперь алименты автоматически удерживаются из его заработка.

Ранее мы сообщали, что жительница Казани пять часов не отдавала иномарку приставам.

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