Миссия выполнима: 53% казанцев откладывают деньги на будущее своих детей

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Более половины казанцев откладывают деньги на будущее своих детей. Из них для оплаты образования в вузе или колледже (32%), для покупки недвижимости (30%), для покупки автомобиля (23%), для подарка на свадьбу (11%), для формирования стартового капитала (4%). При этом большинство из тех, кто откладывает деньги на будущее детей, верят, что эти вложения окупятся в будущем – финансово (52%) или нематериально (43%), выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Абсолютное большинство казанцев уверены, что нужно финансово поддерживать собственных детей даже после их совершеннолетия. Почти половина опрошенных (43%) считают, что помогать важно всегда, когда потребуется помощь, 29% готовы давать деньги только в сложной жизненной ситуации, а 16% – в период учебы. При этом 12% не считают целесообразным поддерживать своих совершеннолетних детей, поощряя их самостоятельность, или еще не думали об этом.

Те, кто заблаговременно формирует капитал на будущее своих детей (53%), используют различные инструменты для накопления денежных средств. Отвечая на соответствующий вопрос, они могли дать несколько вариантов ответа. Чаще всего респонденты выбирают банковский депозит или накопительный счет (39%), откладывают наличными дома (38%) или инвестируют в ценные бумаги (38%). Каждый пятый (21%) вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть опрошенных инвестируют в драгоценные металлы (7%) и в недвижимость (7%).

Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев (32%) предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно. 30% – раз в квартал, а 29% – раз в полгода. 9% - еще реже: раз в год или не регулярно, по возможности.

Чаще всего (45%) респонденты откладывают на будущее своих детей 5-10% от финансовых поступлений, 10-20% - 18% родителей, до 5% - 9% опрошенных и больше 20% – 28% респондентов.

- Наше исследование показало, что почти половина опрошенных предусмотрительно копит на образование своих детей и делает это достаточно регулярно. А чтобы выбор учебных заведений был максимально широким, и была возможность оплатить обучение в вузе мечты ребенка – лучше как можно раньше начинать формирование капитала на образование детей. Тогда делать это будет гораздо комфортнее, – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1255 респондентов проведен во всех регионах России в апреле-мае 2023 года.