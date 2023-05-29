В результате ДТП в Татарстане погибла медсестра из автомобиля скорой помощи

Водитель иномарки причастность к совершению преступления признала частично. Фото: СУ СКР по РТ

Жительница Лаишевского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения, вследствие чего погибла медицинский работник.

Авария произошла утром 25 ноября 2022 года. Как сообщают в Следкоме, находясь за рулем автомобиля «Toyota Rav 4» на трассе «Казань-Оренбург», женщина начала выполнять разворот в неположенном месте и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем скорой помощи, который ехал с включенным проблесковым маячком автомобилем. Внутри находился больной грудной ребенок, к нему был подключен кислородный концентратор.

В результате ДТП погибла 61-летняя медицинская сестра, которая в момент аварии проводила калибровку концентратора. Женщина скончалась по дороге в больницу.

Водитель «Toyota Rav 4» причастность к совершению преступления признала частично.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сбитая автомобилем женщина заявила, что у нее дела и покинула место ДТП.

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