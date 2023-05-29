В Казани на ремонт и строительство дорог выделили 24 млрд рублей

В 2023 году отремонтируют 12 участков дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на ремонт и строительство дорог выделили 24 миллиарда рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, дорожники уже приступили к работе, она идет полным ходом. На некоторых участках специалисты планируют опередить план.

Как отметил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев, в 2023 году отремонтируют 12 участков дорог и объекты улично-дорожной сети на 35 улицах. Это будет реализовано в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, ликвидируют 75 аварийных участков дорог, где произошло более 270 аварий. Также в 2023 году ввели в эксплуатацию второй участок дублера Горьковского шоссе от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Еще планируется открыть движение по Вознесенскому тракту от проспекта Победы до улицы Гвардейской.

Напомним, в 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей.

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