Руслан Нигматулин лидирует в Набережных Челнах на довыборах в Госсовет Татарстана

Проголосовало 19,42% от всех избирателей, зарегистрированных на территории Электротехнического округа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с назначением на пост главы Минпромторга Татарстана Олег Коробченко должен был сложить мандат депутата Госсовета республики. Поэтому 28 мая 2023 года в региональный парламент было решено провести довыборы по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 Набережных Челнов, к которому был причислен Коробченко.

- Голосование прошло в штатном режиме. Нарушений, влияющих на его результаты, выявлено не было, - заявил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

За ходом довыборов на местах наблюдали, как представители кандидатов, так и представители общественной палаты республики. По состоянию на 29 мая все бюллетени уже подсчитаны. Согласно предварительным итогам, с большим отрывом лидирует Руслан Нигматулин – 74,44% голосов, на втором месте - Татьяна Мухина (6,87%), на третьем месте - Адель Вахитов (4,75%), на четвертом - Александр Быков (4,47%), на пятом - Ильнар Сираев (4,16%), на шестом - Ирек Зиятдинов (2,45%).

Как отметили в Центризбиркоме Татарстана, в довыборах в Набережных Челнах проголосовало 19,42% от всех избирателей, зарегистрированных на территории Электротехнического округа.

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