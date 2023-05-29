Умер Фарит Сафин, бывший первый заместитель прокурора Казани

Родился Фарит Сафин 10 февраля 1950 года. Фото: epp.genproc.gov.ru

Умер бывший первый заместитель прокурора Казани Фарит Сафин, ему было 73 года. В эти минуты по адресу: улица Фатыха Амирхана, 3, проходит церемония прощания с ветераном надзорного ведомства.

Отметим, родился Фарит Сафин 10 февраля 1950 года. Службу начинал в 1972 году в должности следователя прокуратуры Тетюшского района. В 2016 году до выхода в отставку занимал должность первого заместителя прокурора Казани.

Он был награжден медалями «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России», «300 лет прокуратуре России», «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан» и знаком отличия «За верность закону» I степени.

- Руководство и коллектив прокуратуры Татарстана, Совет ветеранов прокуратуры республики выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Фарите Давлетовиче навсегда сохранится в наших сердцах, - выразили слова соболезнования в пресс-службе ведомства.

Похороны пройдут на Мусульманском кладбище по адресу: Мамадышский тракт, 40.

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