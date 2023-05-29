Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ждет дождливую погоду

Как отметил Магдеев, в городе устоялась засушливая летняя погода. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ждет дожди. По его словам, садоводы уже много посади и посеяли на своих участках. В связи с этим им необходима влажная погода.

Как отметил Магдеев, в городе устоялась засушливая летняя погода. Однако засуха на руку строителям, которых попросили прибавить обороты. Предстоящее лето не всегда будет солнечным и жарким. Погода может смениться дождями, которых ожидает мэр Набережных Челнов. Поэтому строители должны все предусмотреть, чтобы своевременно завершить все работы.

Напомним, в Татарстане новая рабочая неделя начнется с грозы и сильного ветра. Также ожидается дождь с градом.

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