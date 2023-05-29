В Казани к лету очистили 22 миллиона квадратных метров улиц

Уборка улиц, зеленых зон и дворов Казани было организовано в ходе санитарного двухмесячника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани к лету очистили от мусора 22 миллиона квадратных метров улиц, зеленые зоны площадью 11 миллионов квадратных метров и 5,8 тысячи дворов. Это было организовано в ходе санитарного двухмесячника, который стартовал с начала апреля. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По словам Саляхутдинова, площадь очищенных парков и скверов составила более 500 гектаров. Также уборке подверглись ограждения безопасности на дорогах длиной 110 километров, более 800 остановок, ликвидированы 85 несанкционированных свалок и навалов мусора. Полностью эти работы завершатся к 1 июню.

Как отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, результаты санитарного двухмесячника видны невооруженным глазом. Благодаря этому Казань заняла первое место в номинации за лучшую экологическую практику на республиканском этапе конкурса «Эковесна».

Напомним, 60 тысяч казанцев приняли участие в городских субботниках.

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