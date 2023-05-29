Продажи подержанных авто в Татарстане в весенние месяцы выросли в пять раз

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании «Автомаркетолог» проанализировали результаты продаж первых

двух весенних месяцев 2023 года на рынке подержанных авто в Татарстане. В марте и апреле продажи на татарстанском рынке достигли 30 тысяч штук. Выдача автокредитов по данным банка на покупку машины на вторичном рынке в регионе в пять раз превысили по итогам двух весенних месяцев показатели марта-апреля прошлого года.

В марте и апреле 2023 количество сделок по автокредитам для покупки автомобилей с пробегом в Татарстане в пять раз превзошли показатели первых весенних месяцев прошлого года. Частично это объясняется эффектом низкой базы – в марте-апреле 2022 года из-за высоких ставок и общей неопределенности экономической ситуации автокредитование находилось на минимальных уровнях. В 2023 году, напротив, именно весенние месяцы оказались наиболее удачными – общее количество выданных кредитов на треть превысил показатели января-февраля 2023 года. Так, в количественном отношении на долю кредитов для покупки автомобиля на вторичном рынке в апреле пришлось 76% выдач. Средний чек по кредитному договору в Татарстане с начала года вырос на 45%.

Всего в Татарстане на вторичном рынке по данным агентства «Автомаркетолог» с за первые два весенних месяца было продано 30 тыс. авто (с начала года почти 54 тысяч автомобилей). Лидером продаж, как и в сегменте новых авто, остаются модели

Lada, которых за два месяца 2023 года было продано почти 9 тысяч штук (с начала года более 15 тысяч авто). Второе место по итогу двух месяцев весны принадлежит корейскому бренду Kia (более 3 тысяч проданных автомобилей, с начала года 5 тысяч), а места с 3 по 5 заняли Hyundai (март-апрель – более 2 тысяч авто, начало года – 3,6 тысячи авто), Renault (март-апрель – 1,5 тысячи машин, начало года – 2,7 тысячи машин) и Volkswagen (март – апрель – почти 1,5 тысячи авто, начало года – 2,6 тысячи авто). Средний возраст приобретаемой на вторичном рынке машины в регионе – 7,8 лет. На долю автомобилей с электродвигателями или с гибридными двигателями (электричество + углеводородное топливо) приходится не более 1% от общего количества проданных авто. Региональный рынок представлен преимущественно леворульными автомобилями – 98%.

Пресс-служба «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«В виду постепенного исчерпания лимитов господдержки мы ожидаем снижения продаж в сегменте новых авто во втором квартале этого года и рост выдач в сегменте авто с пробегом. На этом фоне рынок, конечно, ждет, что госпрограмма льготного автокредитования будет дофинансирована ближе ко второй половине года. Именно в этом случае при стабильном геополитическом и макроэкономическом фоне можно рассчитывать на реалистичный сценарий развития отрасли — рост объемов выдач автокредитов по итогам 2023 года на 35%-40%, до 950 - 1000 млрд рублей и концу года, таким образом, можно ожидать его восстановления практически до уровня 2021 года».