В Агрызском районе Татарстана состоится марийский праздник «Семык»

«Семык» - один из значимых праздников марийцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Агрызском районе Татарстана 3 июня состоится марийский праздник «Семык» (0+). Его проведут вблизи села Пелемеш. В нем примут участие раис республики Рустам Минниханов и глава Марий Эл Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Гостей и жителей села ждут праздничная каша и национальные блюда марийского народа. Также их ожидает презентация этнографических подворий и знакомство с бытом народов Татарстана. Мероприятие начнется в 11:30.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с национальными марийскими костюмами конца XVIII — начала XIX веков, побывать на концерте творческих коллективов, поучаствовать в мастер-классах ремесленников и посетить выставку образцов декоративно-прикладного искусства.

Отметим, «Семык» - один из значимых праздников марийцев, который начинают отмечать через семь недель от Пасхи и заканчивают в день Троицы. Основная его идея состоит в поминовении умерших родственников и испрашивании у них благословения на удачу в хозяйстве и в быту.

Напомним, в Татарстане определили даты проведения Сабантуя-2023.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram