29 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане новая рабочая неделя начнется с грозы и сильного ветра. Также ожидается дождь с градом, сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 29 мая, днем температура воздуха поднимется до +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой и градом. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, местами - до 23 метров в секунду.

Во вторник, 30 мая, ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а днем - от +22 до +27 градусов. В этот день прогнозируют переменную облачность без осадков, в светлое время суток местами пройдет небольшой дождь.

В среду, 31 мая, ночью столбик термометра покажет от +13 до +18 градусов. Днем синоптики прогнозируют жару от + 23 до +28 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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