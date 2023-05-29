Птичий помет стал причиной неприятного запаха в Набережных Челнах

Жители города массово жаловались на неприятный запах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгязар Бариев назвал причину неприятного запаха в городе, на который массово жаловались жители на прошлой неделе. Он сообщил, что его источником стала территория, где складировала птичий помет агрофирма «Кама».

- Мы с помощью квадрокоптера нашли источник. Проводим процессуальные действия. Руководителям хозяйств будет предложена другая территория для складирования помета, - сказал Бариев. - У населения это вызвало справедливый гнев. В пятницу работы были уже приостановлены. Расследование проведем, меры будут приняты.

Комментируя ситуацию, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что вместе с руководством предприятия нужно определить новые места складирования отходов - так, чтобы они не мешали жителям города.

- Надо на партнерских отношениях договориться, чтобы больше этого не было, - резюмировал мэр.

Ранее жители Набережных Челнов жаловались на стойкий запах газа.

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