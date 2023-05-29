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НовостиОбщество29 мая 2023 5:26

В Казани эвакуировали два торговых центра

Речь идет о «Тандеме» и «Кольце»
Адам САГАЛ
На улицу вывели сотрудников и посетителей ТЦ «Кольцо» и «Тандем»

На улицу вывели сотрудников и посетителей ТЦ «Кольцо» и «Тандем»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 29 мая поочередно эвакуировали два торговых центра – «Кольцо» и «Тандем».

Сначала на улицу вывели сотрудников и посетителей ТЦ «Кольцо». Согласно предварительной информации», там сработала пожарная сигнализации. Но признаков возгорания в помещении не обнаружили.

Вечером эвакуация прошла в ТЦ «Тандем». Людей спешно вывели из здания. В том числе был прерван кинопоказ. Правоохранители провели проверку торгового центра и после 21 часа покинули его территорию.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на складе тортов произошел крупный пожар.

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