В Казани эвакуировали два торговых центра

На улицу вывели сотрудников и посетителей ТЦ «Кольцо» и «Тандем» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 29 мая поочередно эвакуировали два торговых центра – «Кольцо» и «Тандем».

Сначала на улицу вывели сотрудников и посетителей ТЦ «Кольцо». Согласно предварительной информации», там сработала пожарная сигнализации. Но признаков возгорания в помещении не обнаружили.

Вечером эвакуация прошла в ТЦ «Тандем». Людей спешно вывели из здания. В том числе был прерван кинопоказ. Правоохранители провели проверку торгового центра и после 21 часа покинули его территорию.

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