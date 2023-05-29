В центре Казани обнаружено тело молодого мужчины с ножевым ранением в сердце

На вид погибшему было 35-37 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на улице Коммунаров обнаружено тело молодого мужчины с ножевым ранением в область сердца. По предварительным данным, произошло убийство.

Как рассказывают очевидцы, с места происшествия на автомобиле спешно уехали двое мужчин. В произошедшем разбираются полицейские. На вид погибшему было 35-37 лет.

По предварительным данным, преступление произошло 28 мая около 18 часов.

Ранее мы сообщали, что жителя Татарстана подозревают в убийстве 17-летней дочери.

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