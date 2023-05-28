В чувашском селе Вурнары накрыли подпольный клуб азартных игр

ФОТО: СУ СК по Чувашской республике

В селе Вурнары Чувашской республики накрыли подпольный клуб азартных игр, рассказали в республиканском Следственном комитете. Его организовал 35-летний житель Чебоксар.

Сообщается, что с ноября прошлого года по настоящее время мужчина нелегально организовал и проводил азартные игры с использованием игровых программ и сети Интернет. Его сообщники сейчас разыскиваются.

Во время 5 обысков следователи изъяли игровое оборудование и деньги. В отношении владельца салона азартных игр возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Пока не ясно, сколько в общей сложности заработал мужчина за время работы незаконного клуба.

Следственные мероприятия продолжаются.

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