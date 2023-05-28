В Следкоме Марий Эл обсудили раскрытие преступлений прошлых лет и пропажу детей

ФОТО: СУ СК Марий Эл

В Следственном комитете Марий Эл обсудили раскрытие преступлений прошлых лет и пропажу детей, рассказали в пресс-службе Управления. Коллегия прошла накануне.

Сообщается, что нераскрытым преступлениям в республиканском СУ СК уделяется огромное значение. Их расследования являются одним из важнейших направлений деятельности следователей. Руководители отделов отчитались по обстоятельствам дел прошлых лет, а также озвучили дальнейшие мероприятия, направленные на их раскрытие.

Кроме того, на повестке коллегии была работа по безвестному исчезновению детей в Марий Эл. Все пропадавшие, к счастью, на сегодняшний день найдены.

Следователи при проведении проверок этих фактов в обязательном порядке выясняют обстоятельства, ставшие причиной ухода, а также где находился ребенок, и что с ним происходило во время отсутствия. После этого применяются профилактические меры.

«По результатам коллегии, выработаны дополнительные организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности работы в данных направлениях», - подчеркивают в республиканском СУ СК.

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