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НовостиОбщество28 мая 2023 11:42

На выезде из Чебоксар сотрудники ДПС поймали пьяного водителя на машине без номеров

О подозрительном автомобиле рассказали участники общественного проекта «Город грехов»
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: МВД по Чувашской республике

ФОТО: МВД по Чувашской республике

На выезде из Чебоксар сотрудники ДПС поймали пьяного водителя на машине без номеров, передает пресс-служба МВД по Чувашской республике.

Выяснилось, что накануне в ГИБДД о подозрительном «УАЗе» поступила информация от участников общественного проекта «Город грехов». Стражи порядка, увидев эту машину, предприняли попытку остановить автомобиль. Однако водитель пытался скрыться по улице Пристанционной.

На выезде из города гонщик не справился управлением и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Оказалось, что он пьян. В отношении нарушителя составлены соответствующие материалы за нарушения ПДД.

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