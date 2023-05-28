Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя 23 года в Татарстане осудили насильника и убийцу молодой девушки, передает республиканский Следственный комитет. Страшное преступление было совершено 24 сентября 2000 года в Нурлате.

Сообщается, что житель Татарстана, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 19-летнюю девушку, а после убил ее и похитил ювелирные украшения. Тогда преступника не нашли.

В 2021 году ввиду новых открывшихся обстоятельств дело возобновили. На сегодняшний день 52-летний насильник осужден. Накануне ему вынесен приговор – 13 лет колонии особого режима и компенсация морального вреда родственникам погибшей в сумме 2 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram