Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил химиков с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован сегодня, 28 мая, на сайте правительства республики.

Он отметил, что Татарстан имеет высокий промышленный потенциал, который благотворно влияет на экономическое развитие страны. Республиканские компании, по словам Алексея Песошина, несмотря на сложные времена, продолжают выходить на рынки с новыми конкурентоспособными видами продукции. Этому способствует богатейший опыт работников химических предприятий и учреждений науки.

Премьер-министр поблагодарил работников фармацевтической, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности и отраслевых научных учреждений Татарстана за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность в работе.

«Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Вы внесли значительный вклад в становление и развитие большой химии в Республике Татарстан», - подчеркнул Песошин.

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