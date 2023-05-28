Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Татарстана будут судить за продажу шпионских часов, сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета.

Следствие утверждает, что в прошлом году 38-летний житель Набережных Челнов купил в интернете несколько специальных электронных часов, обладающих функцией негласного сбора информации. Позже он продал одно из устройств за 5,5 тысяч рублей.

За незаконный оборот средств в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ. В настоящее время следователи собрали доказательную базу совершенного преступления. Дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

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