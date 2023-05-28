ФОТО: Йошкар-Олинская епархия

Летом в Марий Эл пройдет крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери, передает пресс-служба Йошкар-Олинской епархии. Традиционное мероприятие запланировано с 7 июня по 5 июля по Горномарийскому и Юринскому районам, а также части Килемарского района республики.

Известно, что начнется крестный ход в среду, 7 июня, по завершению праздничной Божественной литургии и молебна в церкви села Владимирское. После этого он будет останавливаться во всех храмах Горномарийского благочиния.

Жителей Марий Эл приглашают принять участие в мероприятии.

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