На перекрестке в Йошкар-Оле в ДТП пострадали два ребенка

ФОТО: Госавтоинспекция Марий Эл

Сегодня, 28 мая, днем в Йошкар-Оле на перекрестке улиц Строителей и Машиностроителей в ДТП пострадали два ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

Известно, что 42-летняя женщина за рулем «ВАЗ 2114» при повороте налево не пропустила «Ладу Калину». 38-летний водитель второго авто ехал по встречному направлению прямо. В результате столкновения пострадали несовершеннолетние пассажиры «Калины» - дети 9 и 15 лет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности ДТП выясняются.

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