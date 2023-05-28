Из Чувашии на Донбасс отправили две фуры гуманитарной помощи

ФОТО: скрин видео из телеграм-канала Олега Николаева

Из Чувашии на Донбасс накануне отправили две большегрузные машины гуманитарной помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Республика в очередной раз оказала помощь жителям Донбасса – две фуры с продуктовыми наборами, одеялами и электроплитами уже в пути и в ближайшее время доедут до места назначения.

Олег Николаев отметил, что донбассовцы являются нашими братьями и сестрами, которым мы продолжим помогать и в дальнейшем. Глава Чувашии поблагодарил за сбор помощи сотрудников компании «Август», «Звездопад» и «Химик».

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