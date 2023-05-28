В Чувашии состоялся агрослет «Лучшие на селе»

ФОТО: телеграм-канал Олега Николаева

В субботу, 27 мая, в Чувашии начался II агродобровольческий слет «Лучшие на селе». Глава республики Олег Николаев рассказал подробности события в своем телеграм-канале.

По его словам, мероприятие является гордостью Чувашии, ведь регион стал первым, реализующим подобный масштабный проект. Агрослет «Лучшие на селе» дает возможность сориентироваться в путях развития села, отметил Николаев.

«Он позволяет сделать так, чтобы жизнь на селе ничем не отличалась от городской с точки зрения условий и возможностей», - подчеркнул глава Чувашии.

Известно, что в мероприятии приняли участие порядка 1500 человек, среди которых представители разных профессий: от учителей до комбайнеров. Целью агрослета «Лучшие на селе» Олег Николаев называет формирование моды жизни и работы в сельской местности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram