Летом в Чувашии запустят новое производство посудомоечных машин

ФОТО: Минэкономразвития Чувашии

Летом в Чувашии запустят новое производство моечных машин. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Чувашии. Благодаря этому в республике будет создано порядка 140 рабочих мест.

Накануне глава Олег Николаев осмотрел строящееся здание будущего технопарка «АБАТ», где в скором времени будут производить торгово-технологическое оборудование для пищевой промышленности.

Реализация проекта, по словам вице-премьера Дмитрия Краснова, насчитывает двухлетнюю историю. Возведение нового производства стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Строительство здания по производству посудомоечных машин завершено на 100%, ведутся работы по вводу здания в эксплуатацию, отметил Краснов.

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