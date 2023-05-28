Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 мая в Казани произошло 107 ДТП, 4 из них с пострадавшими, сообщается в официальной сводке Госавтоинспекции полка ДПС в Казани.

Так, за минувшие сутки в результате четырех дорожно-транспортных происшествий пострадали люди. Зафиксировано 2 случая столкновения транспортных средств, наезд на пешехода, а также на припаркованный автомобиль. Кроме того, под колесами машины погибла многодетная мать – об этом «КП-Казань» писала ранее.

27 мая в Казани задержали 9 пьяных водителей и двух – бесправных. 4 человека стражи порядка доставили в отделение полиции по подозрению в совершении преступлений.

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